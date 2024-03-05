المصري يحقق فوزاً بنكهة تونسية ويتقاسم مع إنبي صدارة الدوري الممتاز

المصدر: د ب أ

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اقتسم المصري البورسعيدي صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع إنبي بفضل فوزه على ضيفه سموحة 2 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة.

وتقدم التونسي فخر الدين بن يوسف بهدف للمصري في الدقيقة التاسعة ثم أضاف مواطنه معتز الزدام الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع المصري رصيده إلى 26 نقطة بالتساوي مع إنبي المتصدر، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، وتوقف رصيد سموحة عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل طلائع الجيش سلبيا مع ضيفه الداخلية.

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