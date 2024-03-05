تاليسكا لاعب النصر السعودي يعلن غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

المصدر: رويترز

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أعلن أندرسون تاليسكا لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم نهاية موسمه بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وغاب اللاعب البرازيلي عن خسارة فريقه 1-صفر أمام العين الإماراتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس الاثنين، بعد أيام قليلة من تسجيل ثلاثة أهداف في التعادل 4-4 أمام الحزم بالدوري المحلي.

وقال تاليسكا عبر حسابه في تطبيق إنستجرام "إلى إيطاليا لمواجهة تحد جديد، اليوم سأبدأ جولة جديدة من التعافي لعلاج إصابة بتمزق عضلي، وأنا ممتن لمساندة الجماهير وأشكر النادي على دعمه لي في هذه اللحظة.

"الإصابات تشكل جزءا من الرياضة لكن عزيمتي أكبر منها، التأهيل يبدأ الآن. أعد بالعودة أكثر قوة الموسم المقبل للمساهمة في المزيد من نجاحات النصر.

"أعول على تشجيعكم لي خلال هذه المرحلة".

وإصابة تاليسكا، الذي سجل 25 هدفا في 25 مباراة بجميع المسابقات لفريقه هذا الموسم، بمثابة ضربة موجعة للنصر الذي يفتقد عدة لاعبين آخرين للإصابة.

وتعرض الثنائي عزيز بيهيتش وسلطان الغنام للإصابة أمام العين أمس الاثنين، بالإضافة لغياب الثنائي وليد عبدالله وراغد النجار لنفس السبب.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي برصيد 53 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن الهلال المتصدر بعد 22 جولة. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد عسل ومحمد يسري

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