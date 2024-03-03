كاف يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأحد تلقيه إخطارا رسميا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بإلغاء مباراة الفريق مع سوار الغيني التي كان مقرراً لها مساء اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وذكر الزمالك نبأ إلغاء المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الكاف سيتخذ قراره النهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة.

يذكر ان سوار الغيني لم يتمكن من الوصول الي القاهرة بعد حدوث ازمة في الطيران.

تجدر الإشارة إلى ان الزمالك وابوسليم الليبي تأهلا فعليا عن المجموعة الي دور الــ8 لبطولة كأس الكونفدرالية.

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