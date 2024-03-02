الهلال يعلن استكمال نيمار لبرنامجه العلاجي في البرازيل

المصدر: رويترز

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أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم استكمال مهاجمه نيمار لبرنامجه العلاجي للتعافي من قطع في الرباط الصليبي في البرازيل.

وانتهى موسم نيمار، المنضم في صفقة قياسية من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أكتوبر.

وخضع نيمار لجراحة في مستشفى بيلو هوريزونتي في نوفمبر .

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يغادر نيمار إلى البرازيل لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل".

وأضاف الهلال أن نيمار سيعود "للرياض مطلع شهر أبريل المقبل".

واحتفل نيمار بفوز كبير لفريقه بنتيجة 3-1 على الاتحاد من مدرجات ملعب المملكة أرينا قبل أن يتلقى تحية من زملائه بعد نهاية المباراة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري وله 62 نقطة متقدما بتسع نقاط على النصر ثاني الترتيب بعد 22 جولة من المسابقة.

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