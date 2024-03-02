الدوري السعودي.. الهلال يفوز على الاتحاد بعرض ماتع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض الهلال هيمنته طوال اللقاء ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد ليعزز رقمه القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ويحكم قبضته على صدارة المسابقة الجمعة.

وحقق الهلال فوزه رقم 15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة موسعاً الفارق إلى تسع نقاط مع النصر الذي تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب الخميس.

وتجمد رصيد الاتحاد، الذي باتت فرصته شبه معدومة في الحفاظ على لقبه، عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وحول الهلال تأخره بهدف من نجولو كانتي لاعب الاتحاد لفوز كبير بعدما سجل صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد بمباراة أهدر فيها العديد من الفرص.

وشاهد نيمار، الذي انتهى موسمه مع الهلال بسبب قطع في الرباط الصليبي، المباراة من المدرجات، بينما غاب كريم بنزيمة عن الاتحاد.

وسيتجدد لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وعلى عكس سير اللعب، تقدم كانتي بضربة رأس للاتحاد في الدقيقة 12 لكن فريق المدرب جورجي جيسوس لم ييأس لتأخره مبكرا.

وأرسل زكريا هوساوي مدافع الاتحاد تمريرة عرضية حولها لاعب تشيلسي السابق في الزاوية الضيقة للحارس ياسين بونو.

وأطلق فيصل الغامدي لاعب الاتحاد تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء أبعدها الحارس بونو لركلة ركنية في الدقيقة 22.

وسيطر الهلال، الذي افتقد الهداف ألكسندر ميتروفيتش للإيقاف، على الكرة بصورة سلبية مع تراجع الاتحاد للخلف وإغلاق كل المساحات.

وبدا أن الاتحاد سينهي الشوط الأول متقدماً لكن القائد أحمد حجازي أبعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نحو روبن نيفيز الذي أطلق تسديدة اصطدمت بمدافع مصر لتصل إلى الشهري مهاجم الهلال الذي سجل من تسديدة منخفضة قبل ست دقائق من الاستراحة.

وكاد الاتحاد أن يستعيد تقدمه سريعاً لكن حكم الفيديو المساعد ألغى ركلة جزاء احتسبت لحجازي قرب نهاية الشوط الأول بعدما تراجع الحكم عن قراره بوجود شد من كاليدو كوليبالي تجاه مدافع الفريق الزائر.

ووقف عبد الله المعيوف حارس الاتحاد أمام فرصة خطيرة من سالم الدوسري مهاجم الهلال وتصدى لتسديدته المباشرة بعد تمريرة عرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستمر تألق المعيوف، حارس الهلال السابق، وأبعد تسديدة في الزاوية الضيقة من الشهري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتحسن أداء الهلال الهجومي مطلع الشوط الثاني ليسجل مالكوم بضربة رأس متقنة قرب ساعة من اللعب بعد تمريرة عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليجعل النتيجة 2-1.

واختتم المدافع عبد الحميد أهداف الهلال في الدقيقة 67 بعد سلسلة من التمريرات انتهت باستحواذه على الكرة ليراوغ ثنائي دفاع الاتحاد هوساوي وحجازي ويطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس المعيوف.

ومنع حجازي مدافع الاتحاد هدفا للدوسري حين أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 77.

وتصدى المعيوف لتسديدة من وضع انفراد لزميله السابق ميشيل قبل خمس دقائق من النهاية قبل أن يحرم الدوسري من التسجيل في الوقت بدل الضائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز