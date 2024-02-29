إيقاف رونالدو مباراة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي

المصدر: رويترز

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر المنافس في الدوري المحلي للمحترفين، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام الشباب يوم الأحد الماضي.

واحتفل رونالدو بفوز فريقه 3-2 على مضيفه الشباب أمام جماهير صاحب الأرض بحركة غير أخلاقية، ليثير التصرف غضب الجماهير التي رددت اسم ليونيل ميسي، الغريم اللدود لقائد البرتغال.

وجرت العادة أن تهتف جماهير الفرق المنافسة للنصر باسم هداف برشلونة السابق والفائز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت اللجنة، عبر موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت، إن نادي الشباب أكمل الإجراءات الشكلية للشكوى، مشيرةً إلى أنها خاطبت رونالدو للرد على ما ورد فيها، وخاطبت الناقل الرسمي للبطولة لتزويدها باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى.

وأكدت اللجنة أن رونالدو خالف المادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، لتقرر إيقافه لمباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وألزمت اللجنة النجم البرتغالي (39 عاماً) بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي (2666 دولارا أمريكياً) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى 20 ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، مؤكدةً أن القرار غير قابل للاستئناف.

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