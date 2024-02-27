الفلسطيني وسام أبوعلي يسجل ثنائية في ظهوره الأول بالدوري المصري مع الأهلي

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ثنائية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع ناديه الجديد الأهلي حامل اللقب اليوم الثلاثاء ليقوده لفوز كبير 5-‭1‬ على بلدية المحلة في مباراة مؤجلة بالمسابقة.

وفي شوط أول من طرف واحد تقريبا، وضع أبو علي المنتقل للأهلي من سيريوس السويدي في يناير الماضي فريقه في المقدمة بعد خمس دقائق فقط بعد أن وصلته تمريرة طولية من رامي ربيعة لينفرد بالمرمى ويسدد من يمين منطقة الجزاء في الشباك.

وأضاف زميله كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة ‭14‬ بعد أن لعب المغربي رضا سليم كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد مجدي (أفشة) بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع فتابعها فؤاد بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أقصى يسار المرمى.

وأكمل المغربي سليم ثلاثية الفريق قبل الاستراحة بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من إمام عاشور وضعته في انفراد بالمرمى ليهز الشباك.

واستهل الأهلي الشوط الثاني بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد تعرض عاشور لعرقلة في المنطقة سجلها أبو علي بنجاح.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست الهدف الخامس في الدقيقة 73 بعدما تلقى تمريرة بين المدافعين من أفشة ليراوغ لاعبا ويسدد كرة أرضية في الشباك.

وسجل حسام أشرف هدفا شرفيا لبلدية المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في المركز التاسع بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة من 14 مباراة‭ ‬في المركز 13. ويتصدر إنبي المسابقة برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متقدما بثلاث نقاط على المصري البورسعيدي الذي لعب 12 مباراة.

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