الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ليبتعد في صدارة مجموعته بالكونفدرالية

المصدر: رويترز

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سجل ناصر منسي هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على مضيفه أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية لكرة القدم الأحد.

وهذا هو الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

ورفع الزمالك، الذي ضمن التأهل إلى دور الثمانية، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقى أبو سليم في المركز الثاني بتسع نقاط.

كما ضمن أبو سليم بلوغ دور الثمانية بعد تعادل ساجرادا الأنجولي بدون أهداف مع مضيفه أكاديمية سوار الغيني.

ووصل ساجرادا للنقطة الخامسة، ولن يصل لأكثر من ثماني نقاط إذا فاز في المباراة المقبلة، ليضمن الفريق الليبي مرافقة الزمالك للدور التالي. بينما حصد سوار النقطة الأولى له في دور المجموعات.

وأبلغ جوميز مدرب الزمالك مؤتمرا صحفيا عقب المباراة "تحكمنا في اللقاء وسعيد جدا بطريقة لعب الفريق في الشوط الأول ونجحنا في صنع العديد من الفرص، وعندما تسنح لك الفرصة للتسجيل عليك استغلالها لحسم المباراة.

"في الأدوار المقبلة سنواجه منافسين أقوى وعلينا التركيز بصورة أكبر وعدم إهدار هذا الكم من الفرص".

افتتح منسي التسجيل للزمالك بعد مرور ثماني دقائق حين تلقى تمريرة عرضية من عمر جابر ليسدد مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 23 أطلق منسي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع.

وسدد أحمد مصطفى (زيزو) كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 37.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف منسي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس ودفاع أبو سليم في إبعادها لتصل إلى مهاجم الزمالك الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكن حارس أبو سليم تصدى لها بنجاح.

وسجل إيهاب المقلس الهدف الوحيد للفريق الليبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

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