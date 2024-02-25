الدوري السعودي.. الأهلي يقسو على الطائي وتعادل الخليج مع الحزم

المصدر: د ب أ

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اكتسح أهلي جدة مضيفه الطائي 4 /1 اليوم السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل الحزم مع الخليج 1/ 1.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، قلب الأهلي تأخره بهدف أمام الطائي إلى فوز مثير برباعية بفضل تألق مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدفين للمرة الأولى منذ حوالي ستة أشهر.

وتقدم الغاني بيرنارد مينساه بهدف للطائي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول لكن فيرمينو أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل فيرمينو الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60 ثم أحرز الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 82 وتبعه الإيفواري فرانك كيسي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر وست نقاط خلف النصر الوصيف، وتوقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب نادي الحزم، تقدم الخليج بهدف عكسي سجله باولو ريكاردو فيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 لكن فيريرا صحح خطأه وسجل هدف التعادل للحزم في الدقيقة 53.

ورفع الخليج رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 14 نقطة للحزم في المركز الأخير.

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