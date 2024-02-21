تعيين محمد يوسف مساعداً للمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تعيين محمد يوسف مساعداً للمدير الفني للاتحاد، ومشرفاً على منتخبات الشباب والناشئين.

وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن مجلس الإدارة قرر اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، وكذلك الموافقة على دعم بعض فرق الكرة النسائية.

كما قرر الاتحاد مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة والموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ووافق اتحاد الكرة المصري على إقامة معسكر لمنتخب الشباب (مواليد 2005)، والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر، إلى جانب الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين (مواليد 2008)، وخوض مواجهتين وديتين في مصر.

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