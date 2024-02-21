الهلال السعودي يعلن غياب محمد البريك للإصابة

المصدر: رويترز

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أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الثلاثاء تعرض لاعبه محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية وغيابه لمدة أسبوعين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أوضحت الفحوصات تعرض اللاعب محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين".

واستُبدل البريك في الدقيقة 50 بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الرائد في الفوز 3-1 يوم الأحد الماضي.

وخاض البريك الذي يلعب في مركز الظهير 29 مباراة في كافة المسابقات مع فريقه هذا الموسم.

ويستعد الهلال لمواجهة سيباهان الإيراني بعد غد الخميس في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما فاز ذهابا 3-1 خارج ملعبه.

ويتصدر فريق المدرب جورجي جيسوس ترتيب الدوري المحلي برصيد 56 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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