الدوري السعودي.. النصر يواصل مطاردة الصدارة بفوز "برتغالي" صعب على الفتح

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو هدفين ليحقق النصر الفوز بصعوبة 2-1 على ضيفه الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز في مباراته الأولى بعد استئناف الدوري عقب انتهاء التوقف بسبب كأس آسيا، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتا مع الهلال المتصدر الذي سيواجه الرائد غدا الأحد إلى أربع نقاط.

وكان النصر قد فاز على الفيحاء 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا يوم الأربعاء الماضي، ويخوض مواجهة الإياب الأربعاء القادم.

وأبلغ أوتافيو محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عقب المباراة "قدمنا مباراة جيدة وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أكبر، لكن المهم أننا حققنا الفوز، سنحاول الفوز بالمباريات حتى نهاية الدوري.

"الفتح فريق جيد للغاية ويملك لاعبين جيدين، كنا نعلم أن مباراة الذهاب (والتي افز بها النصر 5-صفر) لا تعكس حقيقة المنافس وبالفعل قدمنا أداء جيدا اليوم وحققنا الفوز".

هيمنة وإصابة

هدد النصر أولاً بعد دقيقتين من انطلاق المباراة بضربة رأس من إيمريك لابورت مرت أعلى العارضة.

وأهدر أندرسون تاليسكا أخطر الفرص في الدقيقة 15 بعدما مرت تسديدته من وضع انفراد بجوار القائم الأيمن.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليسدد البرتغالي بقوة في الشباك من منتصف منطقة الجزاء.

ورفع البرتغالي رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي الدوري السعودي، بفارق أربع أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وخرج الحارس الدولي السعودي راغد نجار متأثرا بإصابة في الدقيقة 26 ليشارك وليد عبدالله بدلا منه. ويفقد النصر جهود حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض، بالإضافة لإيقاف نواف العقيدي خمسة أشهر بسبب أحداث سبقت استبعاده من تشكيلة المنتخب في كأس آسيا.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة للنصر بعدها بثلاث دقائق حين أدرك سالم النجدي التعادل للفريق الزائر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة ارتدت من الدفاع.

وأطلق لوكاس زيلاريان لاعب الفتح تسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أبعدها الحارس عبدالله بصعوبة.

فرص مهدرة

سدد كريستيان تيو لاعب الفتح كرة قوية من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 58 أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

وعاد النصر ليهدد مرمى الفتح بحثا عن التقدم مجددا بتسديدة من مارسيلو بروزوفيتش من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من اللعب أنقذها الحارس جاكوب رينيه على مرتين.

وواصل الحارس رينيه تألقه حين تصدى بنجاح لتسديدة قوية أطلقها تاليسكا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وكاد الغنام أن يعيد النصر للمقدمة بعدما راوغ الدفاع من الجهة اليمنى لكن تسديدته من مدى قريب مرت بعيدة للغاية عن المرمى.

وضمن أوتافيو النقاط الثلاث للنصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 بصناعة الغنام مجددا بعدما ارتقى لتمريرة عرضية بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأنقذ رينيه فرصة الهدف الثالث بتسديدة قوية من تاليسكا في الدقيقة 74.

وتلقى النصر ضربة أخرى بإصابة الغنام في الدقيقة 81 ليشارك عبدالإله العمري بدلا منه.

وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن مدافع الفتح أبعدها من عند خط المرمى.

وقال سلافن بيليتش مدرب الفتح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لدي شعور اليوم بأننا كنا قادرين على خطف المباراة من النصر، فريقنا استحق ركلة جزاء في المباراة إثر احتكاك مع لاعبنا مراد باتنا لكننا لم نحصل عليها".

وأضاف: "عندما تلعب ضد الفرق الكبرى ولم تستغل الفرص التي تتاح لك فسيعاقبونك".

ويحل النصر ضيفا على منافسه الشباب في الجولة القادمة، بينما يستقبل الفتح نظيره ضمك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز