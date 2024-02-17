أبطال إفريقيا.. الأهلي يحافظ على الصدارة بتعادل ثمين مع شباب بلوزداد

المصدر: د ب أ

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حافظ الأهلي المصري على صدارة المجموعة الرابعة بتعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري الجمعة على ملعب 5 يوليو 1962، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة في دوري المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط فيما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بخمس نقاط وبفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، فيما يتذيّل ميدياما الغاني الترتيب بأربع نقاط.

ويلعب "الشياطين الحمر" المباراة المقبلة في المسابقة أمام ميدياما في 24 فبراير الحالي فيما يحلّ بلوزداد ضيفاً على يانغ أفريكانز في اليوم عينه.

ودخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه ابرزها قائده حارس مرماه الاول محمد الشناوي المصاب في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الاخيرة في ساحل العاج، والفلسطيني وسام ابو علي الوافد الجديد في انتقالات يناير من سيريس السويسري والذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، على غرار التونسي محمد الضاوي "كريستو" للإصابة بشد في العضلة الخلفية، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب اجهاد عضلي عقب المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، والمالي اليو ديانغ بإصابة في الركبة.

وبدأ أصحاب الأرض بالهجوم سريعاً بالاعتماد على تحرّكات الثنائي عبدالرحمن مزياني ومحمد اسلام بلخير على الجهة اليمنى.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدفٍ أوّل بعدما استلم كرة خلف مدافعي بلوزداد داخل منطقة الجزاء، سددها فوق مرمى الحارس أليكسيس جيندوز (21).

وردّ يوسف أمين اللوافي بتوغّل داخل منطقة الجزاء بعدما مرّ من محمد هاني ومرر الكرة أبعدها محمد عبد المنعم بصعوبة إلى ركنية من أمام الكاميروني ليونيل وامبا (27).

وحاول بن عيادة من جانب أصحاب الأرض بتسديدة زاحفة أبعدها الحارس مصطفى شوبير.

واصل لاعبو بلوزداد ضغطهم الهجومي وردّ القائم الأيمن لمرمى شوبير تسديدة بن عيادة من ركلة حرة مباشرة (50).

وتألّق الحارس المصري مجدداً منقذًا مرماه من تسديدة يوسف اللوافي من داخل منطقة الجزاء (82).

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