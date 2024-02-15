إبراهيم حسن: محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع الجهاز الجديد للفراعنة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد الفراعنة سيكون له شأن كبير تحت القيادة الفنية لحسام حسن الذي تولي المسؤولية رسمياً.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "البعض يريد إثارة أحاديث ولكن تذكروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع حسام حسن".

وأضاف :"قيادة المنتخب المصري شرف كبير وحلم سعينا كثيرا لتحقيقه وسنبذل قصاري جهدنا في الفترة المقبلة".

وأوضح :"تدريب الفراعنة شرف وأي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا ".

وشدد ابراهيم حسن أنه ينتظر دعما كبيرا من كل منظومة الكرة في مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز