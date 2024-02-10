نادي الاتحاد السعودي يشكل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات.

وقال النادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل وستكون مسؤولة عن انتقالات اللاعبين".

وأضاف: "يرأس اللجنة السيد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس والمدرب مارسيلو جاياردو، حيث ستوجه خبراتهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية".

ونقل النادي عن أوليفيرا الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "يعتبر انشاء اللجنة الرياضية خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية".

وتوقع النادي أن تلعب اللجنة الرياضية دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل كرة القدم "من أجل الكفاءة التشغيلية والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز