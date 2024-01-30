الأهلي المصري يعلن فسخ عقد مهاجمه صلاح محسن

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري عن فسخ تعاقده مع مهاجم الفريق صلاح محسن بشكل ودي.

وذكر المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري الاثنين أن النادي قام بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وأضاف :"وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط

والمشرف العام على الكرة تمت الموافقه علي فسخ عقده بالتراضي ".

وكانت تقارير صحفية مصرية أكدت اقتراب اللاعب من التعاقد مع فريق المصري بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف.

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