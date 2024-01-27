بعد الخروج من الدور الأول من كأس أمم أفريقيا .. الاتحاد التونسي يعين أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي لقيادة المنتخب مؤقتاً

المصدر: د ب أ

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كلف الاتحاد التونسي لكرة القدم المدربين المحليين أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي بالإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم مؤقتا بعد الخروج من الدور الأول من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، إقالة المدرب جلال القادري والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب، "نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الأول ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها".

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"سيتم تشكيل لجنة، سيتم الإعلان عن أعضائها لاحقا، تضم ممثلا عن ودادية المدربين التونسيين، ومن الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة، لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

وتسيطر حالة من الغضب على الشارع التونسي بسبب الأداء المخيب للأمال الذي قدمه منتخب البلاد، وفشله في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاثة وتسجيله لخسارة تاريخية ضد منتخب ناميبيا.

وتذيلت تونس ترتيب المجموعة الخامسة بنقطتين في الدور الأول خلف منتخب مالي المتصدر بخمس نقاط ومنتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، بأربع نقاط، وحلت ناميبيا ثالثا برصيد ثلاث نقاط، وتأهلت للدور التالي ضمن أفضل ثوالث.

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