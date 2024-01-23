اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة الشناوي حارس مرمى «الفراعنة»

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن حارس مرمي منتخب «الفراعنة»، محمد الشناوي، قد تعرَّض للإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب مع الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن الفحص المبدئي لمحمد الشناوي أثبت إصابته في الكتف، مضيفاً أن مدة غياب اللاعب ستتحدد بعد إجراء الأشعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقاً كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.

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