مصر تتعادل مع الرأس الأخضر وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور الستة عشر كثاني المجموعة في البطولة المقامة في ساحل العاج، مستغلاً تعادل غانا بالنتيجة نفسها مع موزامبيق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقاً كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أول فرصة سنحت لها عن طريق جيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود حسن (تريزيجيه) التعادل لمصر في الدقيقة 47 بعد تحرك جماعي رائع مع أحمد حجازي، ليسدد لاعب طرابزون سبور الكرة من الجهة اليسرى لتمر بين قدمي الحارس وتسكن الشباك.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.

وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فرض منتخب موزامبيق التعادل 2-2 مع غانا في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وافتتح جوردان أيو التسجيل لغانا من ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من المباراة، بعد خطأ على إنفرين مدافع موزامبيق.

وعاد أيو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 70.

وقلص جيني كاتامو الفارق لموزامبيق من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأدرك رينيلدو ماندافا التعادل لموزامبيق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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