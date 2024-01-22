وكيل أعمال محمد صلاح يؤكد أن إصابته أخطر من المتوقع

المصدر: رويترز

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أكد رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، موضحاً أنه سيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوماً للعودة.

وقال عباس، عبر حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 إلى 28 يوماً، وليس لمباراتين».

وأضاف: «أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا، والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه».

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن، أمس، عبر حسابه على «فيسبوك»: «بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غداً لاستكمال علاجه».

وتابع: «نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل».

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