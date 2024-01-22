الأرجنتيني إيفر بانيجا يرحل عن الشباب السعودي لينضم إلى نيويلز أولد بويز

المصدر: رويترز

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علن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد رحيل لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيجا عن الفريق، ليعود لاعب الوسط إلى نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وكان بانيجا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر أيلول 2020 قادما من إشبيلية الإسباني.

وخاض اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق 108 مباريات مع الشباب، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

واقترب بانيجا بشدة من الفوز بلقب الدوري في موسمه الأول مع فريق 2020-2021 قبل خسارة اللقب في الجولات الأخيرة بفارق أربع نقاط عن الهلال.

ويحتل الشباب المركز 11 في جدول الترتيب بالموسم الحالي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وبعد ساعات من إعلان الشباب رحيل بانيجا عن صفوفه، رحب نيويلز أولد بويز بعودة اللاعب البالغ عمره 35 عاما إلى صفوفه، بعدما ارتدى قميصه على سبيل الإعارة في 2014.

وقال النادي في بيان "يسعد النادي إعلان عودة رمز عالمي مثل إيفر بانيجا الذي اتبع قلبه وعاد لارتداء قميص الفريق بعد عشر سنوات من حقبته الأولى".

وأضاف النادي أن اللاعب ينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة عامين حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2025.

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