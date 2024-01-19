طبيب المنتخب المصري يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

المصدر: د ب أ

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أكد الدكتور محمد العلا طبيب المنتخب المصري أن آلام في العضلة الخلفية هي السبب الرئيسي في خروج محمد صلاح قائد الفراعنة من مواجهة غانا التي أقيمت "الخميس" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.

وأضاف أن "صلاح سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة كاب فيردي "الرأس الأخضر" المقبلة".

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