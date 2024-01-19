محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة قرب نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لكرة القدم.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، سقط صلاح أرضا وأشار للجهاز الفني مطالبا بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقرر روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري الدفع بمصطفى فتحي بدلا منه.

وتواصلت الأنباء السيئة لمنتخب مصر، إذ تلقت شباكه هدفا من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء أطلقها محمد قدوس لينتهي الشوط الأول 1-صفر لصالح غانا.

وكان المنتخب المصري قد تعادل 2-2 مع موزامبيق في مستهل مشوار الفريقين في البطولة المقامة في ساحل العاج، بينما خسر منتخب غانا 2-1 أمام الرأس الأخضر في مباراته الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز