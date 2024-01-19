محمد النني يخوض مباراته رقم 100 مع منتخب مصر

المصدر: د ب أ

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دخل محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر ونادي ارسنال الإنجليزي، سجلات التاريخ بعدما خاض المباراة الدولية رقم 100 بقميص منتخب بلاده.

وشارك النني في التشكيل الأساسي لمباراة المنتخب المصري أمام غانا "الخميس" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وخاض النني مباراته الدولية رقم 100 مع الفراعنة بعد 99 مشاركة سابقة على مستوى كافة المسابقات منذ الظهور الأول له مع منتخب بلاده في 2011، وسجل خلال تلك المسيرة ثمانية أهداف.

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