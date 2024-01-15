محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي مع منتخب مصر

المصدر: د ب أ

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أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في البطولة إلى 7 أهداف خلال مسيرته بها، ليتقاسم المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبوجريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب (الفراعنة) في البطولة.

وأحرز هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون عام 2017، كما سجل مثلهما في نسختي المسابقة عامي 2019 و2021 في مصر والكاميرون على الترتيب، ليسجل سابع أهدافه في النسخة الحالية.

كما رفع صلاح، الذي أحرز أول أهدافه بقميص منتخب مصر عام 2024، رصيده التهديفي إلى 54 هدفا 96 مباراة دولية لعبها مع منتخب الفراعنة على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن المهاجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.

وأنقذ نجم ليفربول الإنجليزي منتخب بلاده من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب موزمبيق، ليقوده للتعادل بشق الأنفس 2 / 2، في مستهل مباريات منتخب (الفراعنة) بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأحرز صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، ليمنح وصيف النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، أول نقطة في مشواره بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

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