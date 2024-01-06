الجزائر تهزم توجو ودياً استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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سجل رامي بن سبعيني هدفين في فوز الجزائر 3-صفر على توجو ودياً في لومي عاصمة توجو، الجمعة، استعداداً لمشاركة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وطلب جمال بلماضي مدرب الجزائر عدم نقل المباراة، التي خاضتها توجو باللاعبين المحليين، لفرض السرية على أسلوب لعبه قبل خوض النهائيات المقامة في ساحل العاج وتنطلق يوم 13 يناير.

ومنح المدافع بن سبعيني التقدم للجزائر بضربة رأس بعد ركلة ركنية من آدم وناس بعد 20 دقيقة من اللعب.

وأضاف إسلام سليماني الهدف الثاني بضربة رأس أيضاً بعد تمريرة من زميله إسماعيل بن ناصر بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وأضاف بن سبعيني هدفه الثاني والثالث لبطل أفريقيا 2019 في الدقيقة 69.

وتخوض الجزائر مباراة ودية ثانية أمام بوروندي في معسكرها الإعدادي في لومي في التاسع من الشهر الحالي.

وسيسافر منتخب الجزائر بعدها بيوم واحد إلى مدينة بواكي بساحل العاج والتي سيقيم فيها الفريق خلال نهائيات كأس الأمم.

وتستهل الجزائر مشوارها في كأس الأمم بمواجهة أنغولا يوم 15 يناير قبل اللعب أمام بوركينا فاسو ثم موريتانيا ضمن المجموعة الرابعة.

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