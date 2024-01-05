استعدادات كأس آسيا.. الأردن يهزم قطر وسوريا تتعادل مع قرغيزستان

المصدر: رويترز

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فاز الأردن 2-1 على قطر ودياً، اليوم الجمعة، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وسجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، بينما أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياً.

وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير الجاري قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى.

وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع ديسمبر الماضي، في الاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها.

ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وتقام البطولة في قطر بداية من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير المقبل.

تعادل سوريا

في مباراة ودية أخرى، حول منتخب سوريا تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع قرغيزستان على ملعب مكتوم بن راشد في مدينة دبي الإماراتية استعداداً لكأس آسيا.

وسجل إبراهيم هيسار هدف التعادل لسوريا في الدقيقة 71 بعدما منح أيزر أكماتوف التقدم إلى المنتخب القادم من آسيا الوسطى بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

وأكمل منتخب سوريا المباراة، التي خاضها المدرب هيكتور كوبر بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، بعشرة لاعبين بعد طرد خالد كردغلي في الدقيقة 59.

وتواجه سوريا منتخب ماليزيا ودياً، يوم الاثنين المقبل، قبل أن تستهل مشوارها بمواجهة أوزبكستان في كأس آسيا ثم أستراليا والهند ضمن المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة قرغيزستان ضمن المجموعة السادسة حيث ستلعب مع تايلاند والسعودية وعُمان.

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