الرجاء يهزم الوداد في مباراة قمة ليتصدر الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سجل الرجاء هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على مضيفه الوداد ويتصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وانفرد الرجاء بصدارة المسابقة وله 30 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الجيش الملكي حامل اللقب الذي يستضيف المغرب التطواني غدا الخميس.

وظل الوداد، الذي تلقى هزيمته الثانية تواليا، في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وسجل هشام أيت برايم مدافع الوداد بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد عرضية صابر بوغرين بعد ست دقائق من الاستراحة.

وعزز البديل محمد زريدة تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة قادها زميله يسري بوزوق.

وحاول الوداد تقليص الفارق لكن ضربة رأس القائد يحيى جبران مرت بجوار القائم الأيسر قبل ربع ساعة من النهاية.

وكاد الرجاء أن يسجل الهدف الثالث لولا تألق يوسف المطيع حارس الوداد الذي أبعد ركلة حرة نفذها نوفل الزرهوني في الدقيقة 82.

وفي وقت لاحق، حول مولودية وجدة تأخره بهدف وسجل هدفين في آخر عشر دقائق من الشوط الثاني ليفوز 2-1 على ضيفه الفتح الرباطي الذي أكمل المباراة بنقص عددي.

ورفع مولودية وجدة، الذي حقق فوزه الثالث تواليا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وظل الفتح الرباطي في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 36 عن طريق حميد أحداد لكنه تلقى ضربة بعد طرد المدافع حمزة المودن لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد ساعة من اللعب.

واستغل مولودية وجدة الموقف وتعادل بضربة رأس من أمين صوان في الدقيقة 80 قبل أن يسجل الحبيب بريجة هدف الفوز قرب النهاية بعد تمريرة عرضية

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