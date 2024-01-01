الاتحاد السكندري يتقدم للمركز الثالث وتعادل المصري والإسماعيلي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل إيهاب سمير لاعب الداخلية هدفا عكسيا في مرماه في الشوط الأول ليخسر فريقه 1-صفر أمام الاتحاد السكندري الذي تقدم للمركز الثالث في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وهز فخر الدين بن يوسف لاعب المصري البورسعيدي شباك الإسماعيلي قبل خمس دقائق من النهاية ليتعادل الفريقان 1-1.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة من تسع مباريات بينما توقف رصيد الداخلية عند سبع نقاط من 11 مباراة في المركز قبل الأخير.

وأصبح رصيد المصري 16 نقطة من تسع مباريات في المركز السادس بينما يحتل الإسماعيلي المركز 15 برصيد ثماني نقاط من عشر مباريات. ويتصدر زد المسابقة برصيد 19 نقطة من عشر مباريات بالتساوي مع إنبي الذي لعب 11 مباراة.

وستتوقف المسابقة لمدة تزيد على شهر بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج في وقت لاحق هذا الشهر.

تقدم الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 20 سجله سمير لاعب الداخلية بطريق الخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به عرضية خالد الغندور من ركلة حرة لتسكن الكرة على يمين الحارس محمود الزنفلي.

سيطر الاتحاد على أول 20 دقيقة وتقدم بهدف ثم تراجع ليفرض الداخلية السيطرة حتى نهاية الشوط الأول.

وضاعت فرصة التعادل للداخلية في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى من جانب فانوم ألفريد لكن الكرة طالت منه فأبعدها المهدي سليمان حارس الاتحاد عن مناطق الخطورة.

وكاد الاتحاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 40 من كرة عرضية أرسلها عبد الغني محمد لاعب الاتحاد من جهة اليمين مرت بغرابة من أمام بنيامين بواتنغ المنفرد بمرمى الداخلية.

وضاعت فرصة أخرى من الداخلية قبل نهاية الشوط الأول من تمريرة آلان تشامبادي التي وصلت إلى مهاب ياسر المنفرد بالمرمى في منتصف منطقة الجزاء لكن الأخير تأخر في تسديد الكرة فاستخلصها الحارس من أمامه.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 لاحت فرصة للاتحاد لمضاعفة النتيجة من بواتنغ الذي راوغ الحارس الزنفلي ثم سدد الكرة ولكن شتتها محمد عطوة من على خط المرمى.

وأهدر لاعب الاتحاد فرصة مهمة لفريقه في الدقيقة 82 وسدد أعلى عارضة فريق الداخلية.

وأنقذ سليمان حارس الاتحاد مرماه من هدف التعادل في الدقيقة 88 من رأسية أحمد سيد غريب.

وسدد محمود صابر لاعب الداخلية ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني اصطدمت بالقائم الأيمن إلى خارج الملعب.

* المصري يفرض التعادل

وفي المباراة الثانية تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 49 عن طريق عبد الرحمن مجدي من هجمة مرتدة سريعة ليمرر ياو أنور الكرة إلى مجدي الذي سدد في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمود جاد.

وأدرك المصري التعادل بهدف في الدقيقة 85 عن طريق بن يوسف الذي تلقى عرضية متقنة من البديل سمير فكري ليسدد بن يوسف الكرة في الزاوية اليسرى اليمنى لمرمى أحمد عادل عبد المنعم.

بدأت هجمات الإسماعيلي في الدقيقة 11، ومن كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها صالح جمعة على رأس محمد الدسوقي الذي ارتقى وسدد كرة مرت أعلى عارضة مرمى المصري.

وأرسل كريم العراقي كرة مقوسة إلى داخل منطقة جزاء الإسماعيلي في الدقيقة 18 على رأس محمود حمادة الذي سدد كرة أعلى عارضة الحارس عبد المنعم.

واقترب الإسماعيلي كثيرا من الوصول لمرمى المصري في الدقيقة 33 بعد أن انفرد محمود الشبراوي بمرمى المصري بعد أن تلقى تمريرة رائعة من عمر الساعي ليسدد الشبراوي كرة تصدى لها جاد حارس المصري.

وفرض الإسماعيلي سيطرته على الشوط الثاني ونجح في التقدم بهدف لكن مرتدات المصري تميزت بالخطورة ومن إحداها جاء هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 57 مرور رائع من حمدي النقاز من الطرف الأيمن ومرر كرة عرضية أرضية إلى الساعي الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز