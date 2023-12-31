الهلال يحقق رقماً قياسياً جديداً.. واحتفال على الطريقة الإنجليزية

المصدر: رويترز

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حقق الهلال أطول سلسلة انتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-صفر على الفيحاء، في مباراة خطف فيها الأنظار احتفال علي البليهي بالهدف الأول،

وسجل علي البليهي هدف فريقه الهلال قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليضع الهلال على الطريق نحو الفوز 2-صفر على الفيحاء.

واحتفالاً بالهدف، قام اللاعب السعودي بإخراج بالون أزرق من جوربه ونفخه ورفعه بفمه لأعلى في لقطة أعادت لأذهان البعض طريقة احتفال الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ولكن في مقطع فيديو انتشر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، قال البليهي إنه احتفظ ببالون في جوربه لمدة شهرين في انتظار اللحظة التي يسجل فيها هدفاً ليحتفل بهذه الطريقة، لكنه نفى معرفته باحتفال اللاعب الفرنسي.

وحمل هدف الهلال الثاني توقيع المهاجم ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء حصل عليها البديل محمد البريك وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا بات الدولي الصربي، الذي انتقل إلى صفوف الهلال في أغسطس الماضي قادماً من فولهام الإنجليزي، ثالث لاعب في تاريخ الدوري يسجل في عشر مباريات متتالية أو أكثر ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً.

ويحتل اللاعب البالغ عمره 29 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الذي واصل هوايته المفضلة بتحقيق الأرقام القياسية.

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