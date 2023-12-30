كيسي يقتنص الفوز للأهلي السعودي على الخليج بركلة جزاء قاتلة

المصدر: رويترز

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سجل فرانك كيسي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الأهلي لفوز ثمين 1-صفر على ضيفه الخليج في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر الذي تغلب 2-صفر على مضيفه الفيحاء في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى الهزيمة التاسعة في 19 مباراة.

وحافظ الأهلي على سجله بدون هزائم للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري وذلك بعدما انتصاره الثالث على التوالي.

وتسبب إيفو رودريجيز في احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما ركل قدم المدافع روجر إيبانيز من الخلف داخل المنطقة لينفذ كيسي الركلة بنجاح وثبات.

وبعدها مباشرة أنقذ الحارس السنغالي إدوار مندي مرمى الأهلي من فرصة خطيرة من ضربة رأس ليحافظ على الثلاث نقاط لقطب جدة.

وبدأت الخطورة في المباراة عبر تسديدة قوية من ليساندرو لوبيز من مدى بعيد تصدى لها مندي في الدقيقة 40.

وبعد مرور ساعة من البداية أرسل الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين تسديدة استقرت في يد إبراهيم شيهيتش حارس الخليج.

وأرسل فراس البريكان لاعب الأهلي ضربة رأس أعلى العارضة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وأطلق الجزائري رياض محرز تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى شيهيتش في الدقيقة 76.

وقال البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عقب المباراة "يجب أن نواصل بنفس الأداء وعدم الخسارة على أرضنا ومواصلة الانتصارات.

"بدأت الموسم بشكل جيد لكن بعدها تراجع الأداء. أحتاج لخوض المزيد من المباريات لاستعادة أفضل مستوياتي. أنا مرتبط بعقد مع الأهلي وسأواصل القتال من أجل المشاركة في المباريات وأنا سعيد هنا. الجلوس على مقاعد البدلاء أمر طبيعي ولا يزعجني".

وأضاف مهاجم ليفربول السابق "أشكر الجماهير على دعمها لي. سأبذل قصارى جهدي لاستعادة أدائي القوي وأتمنى أن يحدث ذلك بعد فترة التوقف المقبلة".

وقال الفرنسي سانت-ماكسيمين لاعب الأهلي "كانت مباراة صعبة جدا، لكننا سعداء بالانتصار".

وقال فابيو مارتينيز قائد الخليج "قدمنا مباراة رائعة أمام فريق كبير لكن لم يحالفنا الحظ".



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