كولر: لم أفقد الثقة في الفوز بالسوبر المصري والتعادل جعل للفوز طعماً مختلفاً

المصدر: رويترز

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أبدى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم على حساب مودرن فيوتشر.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي على مودرن فيوتشر، مساء الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت منافساتها في الإمارات العربية المتحدة.

وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم إن الأهلي قدم أداء جيدا للغاية، معربا عن سعادته بمستوى اللاعبين.

وأضاف كولر أن الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداء مميزا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة عدد الأهداف.

وأوضح: "إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعما مختلفا بعد مجهود كبير".

وشدد كولر على أنه كان واثقا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مؤكدا أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.

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