النصر يسحق الاتحاد بخماسية في قمة الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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تلقى الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الهزيمة الثالثة على التوالي وواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم بخسارة قاسية أمام النصر 5-2 الثلاثاء في مباراة قمة مؤجلة فيما استمر فريق العاصمة بهذا الانتصار في مطاردة الهلال المتصدر.

وسجل عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد هدف المباراة الأول قبل مرور ربع ساعة من انطلاق اللقاء، لكن النصر لم يتأخر في الرد بثنائية في الشوط الأول عن طريق كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

وتمكن حمد الله من معادلة النتيجة مطلع الشوط الثاني، لكن النصر رد بثلاثة أهداف، حملت توقيع رونالدو وساديو ماني الذي سجل ثنائية.

وتعرض الاتحاد للهزيمة السادسة من 18 حتى الآن في الدوري السعودي ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس، وبفارق 22 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب.

فيما رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر.

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