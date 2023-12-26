كولر يكشف سبب عدم مشاركة كهربا في لقاء سيراميكا

المصدر: رويترز

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أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه نال مكافأة مجهوده الكبير في الفوز 1-صفر على سيراميكا كليوباترا والتأهل لنهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة في الإمارات.

وسجل مدافع سيراميكا آرثر جاستس هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليتأهل الأهلي لمواجهة فيوتشر في النهائي يوم الخميس القادم.

وقال كولر عقب المباراة "الأهلي خاض مباراة قوية أمام منافس صعب. قدمنا مباراة كبيرة أمام سيراميكا بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية واللعب ضد أندية ذات مستويات عالية.

"سعيد بالأداء وبخلق العديد من الفرص رغم أننا لم نسجل بقدر الفرص التي أتيحت لنا لكن الفوز جاء مكافأة لفريقنا على ما قدمه خلال المباراة" .

وأشاد مدرب الأهلي بالأداء الدفاعي الذي قدمه لاعبو فريقه خلال المباراة مضيفا أن التتويج بلقب كأس السوبر المصرية لن يكون سهلا إذ قدم فيوتشر مباراة قوية أمام بيراميدز.

وتأهل فيوتشر للنهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية 14-13 بعد أن لعب كل فريق 17 ركلة ترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وبسؤاله عن سبب عدم مشاركة محمود عبدالمنعم (كهربا) مهاجم الفريق أجاب كولر "لقد شارك في جميع المباريات التي خاضها الفريق في كأس العالم لذا فضلت إراحته اليوم.

وأوضح "كهربا مثل الكثير من اللاعبين الذين كنت أرغب في إراحتهم لكني حافظت على قوام الفريق".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة المقبلة سنرى مدى جاهزية اللاعبين بدنيا لتحديد المشاركين في النهائي".

وأوضح المدرب السويسري أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم سيخضعان لفحص طبي لتحديد مدى إصابتهما وفرص لحاقهما بالنهائي مضيفا أنه فضل استبدالهما بعد شكواهما من الإصابة.

وطلب الشناوي التبديل بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

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