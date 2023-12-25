نجم الزمالك السابق يطالب الإدارة بعرض فتوح للبيع بعد تجديد عقده.. (فيديو)

المصدر: البيان

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طالب حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق بعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للبيع في الفترة المقبلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية ، :" أتمنى أن يكون أحمد فتوح جدد بشروط الزمالك وليس بشروطه الخاصة وكان يجب أن يقدم اعتذارا رسميا قبل الاعلان رسميا ".

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أعلن عن توقيع أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال سالم : "أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة".

من جهته قال أحمد فتوح في بيان نشره عبر حسابه في "فيس بوك" : "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".

وأضاف: "بكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "تقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا"

واختتم: "توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".

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