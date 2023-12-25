الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح رسمياً وهذا أول رد من اللاعب

المصدر: البيان

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أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجديد أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع النادي بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، عن انتهاء فترة إيقاف أحمد فتوح بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته، والتي تم فيها خصم مبلغ 25% من قيمة عقده، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: " أحمد فتوح وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الزمالك، اليوم الأحد ليغلق القصة تمامًا".

وأضاف: "فتوح قام بتصوير فيديو وأعلن من خلاله اعتذار رسمي لمجلس الإدارة وجمهور الفريق، بسبب ما بدر منه تجاهه بعد خروجه من المعسكر قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري".

أول رد من فتوح

وقال فتوح في بيان نشره عبر حسابه في "فيس بوك" : "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".

‎وأضاف: "بكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "تقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا"

‎واختتم: "توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".

وكانت إدارة نادي الزمالك قد اصدرت قرارا بايقاف أحمد فتوح ظهير ايسر فريق الزمالك، بعد مغادرته معسكر الفريق الابيض ليلة مباراة المارد الابيض مع اف سى زد فى احدى جولات الدوري المصري، مما أدى الى اتخاذ ادارة نادي الزمالك بايقاف اللاعب وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه.

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