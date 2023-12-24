قبل مواجهة سيراميكا في السوبر المصري.. كولر يكشف أهم أسلحة الأهلي وسبب إهدار الفرص

المصدر: د ب أ

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بدا مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي حذرا من مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الاثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقد الأحد في أبوظبي "مباراة سيراميكا ‏كليوباترا لن تكون ‏سهلة، لأنه فريق يقدم أداء ممتعا ونتائج مميزة، ونحتاج لأن نكون أكثر تركيزا وبحالة ذهنية جيدة".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه بدأ الاستعداد للقاء سيراميكا أمس السبت في جدة بعد 24 ساعة من الفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 2/4 في كأس العالم للأندية. ‏‎ ‎

أهم أسلحة الأهلي

وتابع "نحتاج لتواجد الجماهير بكثافة في الملعب لأنهم أهم أسلحة الأهلي، واللاعبون لديهم من الخبرات الكافية للتعامل مع ضغط المباريات، وأثق في جميع اللاعبين ".

وشدد مارسيل كولر "لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب، السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها".

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن مشكلة إهدار الفرص، موضحا أن لها أسباب عديدة مثل غياب التوفيق وعدم التركيز وافتقاد الشراسة والثقة في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يعمل على حل المشكلة بالتدريبات والمحاضرات النظرية.

وختم كولر تصريحاته "ألتمس العذر لجماهير الأهلي في وجهة نظرهم، لأنهم لا يرون تدريب الفريق ولا يشاهدون حالة بعض اللاعبين، الذين ‏يتعرضون لضغوط كبيرة قد تتسبب في تراجع المستوى للبعض منهم، وفقا لخبراتهم".

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