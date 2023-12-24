استبعاد الزمالك من المشاركة..طموحات وأحلام مختلفة للرباعي المصري في النسخة الاولي لسوبر الأبطال بأبوظبي

المصدر: د ب أ

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تنطلق بعد ظهر الأثنين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباريات النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر للأبطال.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق .

وتنطلق مباريات قبل النهائي بعد ظهر الأثنين بمواجهة بيراميدز وفيوتشر ثم تليها في مساء نفس اليوم وعلي ذات الملعب مباراة الأهلي وسراميكا كليوباترا وذلك حسب القرعة التي أقيمت في وقت سابق بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المعروف أن بطولة السوبر بشكلها القديم كانت تلعب بين بطلي الكأس والدوري المصري، حيث أقيمت 20 نسخة في وقت سابق نجح الأهلي في الفوز بها 13 مرة بينما جاء الزمالك بعده بأربع مرات ولقب وحيد لكل من حرس الحدود والمقاولون العرب وطلائع الجيش فيما شاركت أربعة أندية وأكتفت بالميدالية الفضية وهي غزل المحلة وانبي والمصري والإسماعيلي ، ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد من بين الرباعي المشارك الذي توج بلقب السوبر بشكله القديم حيث لم يحصل كل من بيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا علي أي لقب.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق أن الفائز باللقب سيحصل على 250 ألف دولار والوصيف 125 ألف دولار و75 ألف دولار لصاحب المركز الثالث و 50 ألف دولار للمركز الرابع .

وقرر اتحاد الكرة المصري استبعاد الزمالك من المشاركة بسبب إنسحابه من النسخة الأخيرة وشارك بدلاً منه بيراميدز في مواجهة الأهلي والتي اقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أيضاً.

وتنطلق مباريات البطولة بمواجهة بيراميدز وفيوتشر بحثاً عن التأهل للنهائي الذي سيقام علي ملعب محمد بن زايد أيضا، ويملك بيراميدز أفضلية نسبياً قياساً بما يحققه منذ أن تم تحويل أسمه من الأسيوطي الي الشكل الحالي بجانب منافسته الدائمة علي البطولات المحلية وتواجده بالكونفدرالية ودوري الأبطال.

ويعج بيراميدز باللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة التي لعبت لفرق وتوجت بطولات سواء الأهلي أو الزمالك والمنتخب المصري مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد الشناوي بجانب المغربيين وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

ورغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة فلم يحصل سوي على نقطة وحيدة من أخر ثلاث مباريات بالمجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا ليكون رصيده 4 نقاط فقط، لكن الإماراتي سالم الشامسي مالك النادي حرص علي زيارة بعثة فريقه لدى وصولها للإمارات وطالبهم بالفوز باللقب.

وقال الشامسي :"نادي بيراميدز ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، والذي وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وقارة أفريقيا والأندية العربية".

وأضاف:"حان وقت الاحتفال بالألقاب، ولابد سريعا من تجاوز ما حدث في لقاء صن داونز الأخير بدوري الأبطال، ويجب أن يكون درسا نبني عليه في المستقبل، وأن يكون حافزا للتعويض في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل مشاركات كثيرة في العديد من البطولات محليا وقاريا، وأنا أفخر بأن بيراميدز بنى سمعة طيبة في مصر وخارجها وفي الإمارات، والدول الأفريقية، يمتلك الفريق شعبية كبيرة والكل يتابعه لما يمتلكه من لاعبين ونجوم كبار".

وكان بيراميدز قد وصل بعد ظهر يوم الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وهو يعاني من الإصابات فيغيب حارسه الأساسي أحمد الشناوي ومعه ابراهيم عادل للإصابة بينما هناك محاولات مكثفة لتجهيز رمضان صبحي الذي تغيب عن مواجهة صن داونز الأخيرة بداعي الإصابة فيما عاد شريف إكرامي بعد أن تعافي من نزلة البرد الحادة.

ويملك بيراميدز طموحاً كبيرا بحثاً عن لقبه الأول رغم الإمكانيات المالية الكبيرة واللاعبين ولكنه لم يحرز أي بطولة حتي الأن، ويسعي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لتجنب شبح الرحيل حال عدم الفوز بتلك البطولة ، علي الصعيد الأخر، يسعي فيوتشر إلي استغلال تراجع الأداء في بيراميدز إلي تحقيق المفاجأة والفوز والتأهل لنهائي البطولة .

ويغيب عن فيوتشر ناصر ماهر بقرار فني بينما هناك محاولات لتجهيز اللاعب الدولي عمر كمال عبدالواحد للمشاركة في المباراة حيث تغيب لإصابة عضلية.

ويدخل الأهلي المصري مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء نفس اليوم - الأثنين - في نصف نهائي البطولة منتشياً بالبرونزية الرابعة لكأس العالم للاندية التي اقيمت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، ويعاني الأهلي من الإجهاد الشديد حيث خاض 3 مباريات قوية في أقل من 10 أيام وبذل لاعبيه مجهوداً كبراً قبل 48 ساعة في مباراة أوراوا الياباني لإنتزاع البرونزية في المباراة التي اقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويلجأ مارسيل كولر المدير الفني للتدوير في تشكيلته لتجنب الإصابات خاصة مع غياب كل من احمد عبدالقادر ورضا سليم ومعتز محمد ، وقرر الجهاز الفني غلق ملف الأحتفالات ببرونزية المونديال وخاض الفريق مراناً وحيداً يوم الأحد بالعاصمة أبوظبي حيث سيعتمد كولر علي المحاضرات النظرية لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيراميكا كليوباترا .

وسيعتمد كولر علي مهاجمه السنغالي أنتوني موديست الذي تغيب عن أخر مباراتين بكأس العالم للاندية بسبب الطرد امام اتحاد جدة السعودي.

فيما كان سيراميكا كليوباترا -بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة- أول الفرق التي وصلت الي العاصمة الإماراتية منتصف الأسبوع الماضي للدخول في معسكر مغلق ، ويعول مدربه أيمن الرمادي الذي يعرف الأجواء الإماراتية جيداً لسابق تدريبه بالدوري الإماراتي علي خبرات لاعبيه خاصة رباعي الأهلي السابق الجزائري احمد القندوسي وسعد سمير ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام في مواجهة الفريق الأحمر.

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