رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: السعودية أبهرت العالم في تنظيم كأس العالم للأندية 2023

المصدر: د ب أ

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هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي (فيفا)، السعودية على نجاحها الكبير في استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي اختتمت مساء أمس الجمعة في مدينة جدة بتتويج فريق مانشستر سيتي الانجليزي بطلا للمسابقة على حساب فريق فلومينيسي البرازيلي.

وأشار رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح اعلامي، أن النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يعتبر نجاحا للقارة الآسيوية بأسرها ،كما أنه يترجم ما تحظى به الحركة الرياضية السعودية من رعاية من الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تحتله الرياضة من أولوية في رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واضاف :"هذا النجاح يعزز مكانة السعودية على خارطة كرة القدم الدولية ويجسد جدارتها في احتضان الفعاليات الكروية العالمية، عطفا على ما تمتلكه من بيئة جاذبة لتلك الفعاليات وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة وكفاءات بشرية قادرة على إدارة العملية التنظيمية بكل اقتدار".

وأشاد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود مختلف الجهات الرسمية في السعودية على أدوارها المحورية في تأمين مختلف عوامل النجاح لاستضافة البطولة، وخص بالشكر وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، والاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل بالإضافة إلى مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد آل خليفة أن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية كانت ناجحة بامتياز من خلال التنظيم الرائع والحضور الجماهيري المتميز والمستويات الفنية القوية، التي قدمتها الأندية المشاركة مبينا أن الصورة الزاهية للبطولة ستكون جزءا هاما من الإرث الكروي العالمي.

كما هنأ الشيخ سلمان الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي بتتويج ، الفريق بلقب البطولة للمرة الأولى، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد تتويجا للنجاحات اللافتة لنادي مانشستر السيتي في السنوات القليلة الماضية وتكريسا لمكانة النادي المرموقة على ساحة كرة القدم العالمية.

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