الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للعام الثاني

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مقدما أسباب الاعتذار في خطاب أرسله إلى الرابطة.

وتقام بطولة كأس الرابطة للموسم الثالث على التوالي، وبعد مشاركته في النسخة الأولى التي ودعها من دور المجموعات، قرر الأهلي عدم خوض البطولة في الموسمين الماضي والحالي.

وجاء في بيان نشره الفريق القاهري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "أرسل النادي خطابا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

"وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد.

"تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثم التوجه إلى السعودية لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها الآن.

"وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصرية بنظامها الجديد لأول مرة.

"كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر".

وقال الأهلي إنه كان يسعى للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن تعذر ذلك الأمر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم مؤخرا.

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