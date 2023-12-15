بيراميدز يعاقب لاعبيه ماليا بعد التعادل مع البلدية بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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قررت إدارة نادي بيراميدز المصري توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق، اليوم الجمعة.وجاء هذا القرار بعد التعادل المخيب للفريق 2 / 2 مع ضيفه بلدية المحلة، أمس الخميس، في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفرط بيراميدز بهذا التعادل في فرصة التحليق بعيدا في قمة المسابقة، حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه المصري، الذي خاض نفس العدد من اللقاءات، ومتفوقا كذلك بفارق 3 نقاط على الأهلي (حامل اللقب)، صاحب المركز الثالث، الذي لعب 6 مواجهات فقط.

وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز أن إدارة النادي قررت توقيع العقوبة بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة ضيفه مامليودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الثلاثاء القادم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري.

ويقبع بيراميدز في قاع ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط، بفارق النقاط خلف صن داونز وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطي ونواذيبو الموريتاني، أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد.

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