بفوزه على ضيفه التعاون .. الهلال يرافق الخليج إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين

المصدر: د ب أ

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تأهل الهلال إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالسعودية بفوزه على ضيفه التعاون 3 /صفر اليوم الاثنين في دور الثمانية.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي ميشيل دي أوليفيرا الذي سجل الهدفين الاول والثالث في الدقيقتين 45 و84 وتكفل الصربي الكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

كما تأهل فريق الخليج إلى المربع الذهبي بفوزه على مضيفه أبها 2 /1 اليوم الاثنين في دور الثمانية.

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينز بهدف للخليج في الدقيقة 30 ثم تعادل الكاميروني كارل توكو ايكامبي لأبها في الدقيقة 60 لكن خالد ناري خطف هدف الفوز للخليج قبل سبع دقائق من النهاية.

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