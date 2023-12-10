اتحاد جدة يسقط ويقلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية والأهلي يفشل في الوصول لإنجاز تاريخي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل بداية مشواره في كأس العالم للأندية في جدة بينما فشل الأهلي في تحقيق فوزه الـ 200 في المسابقة للانضمام لقائمة مميزة من الأندية.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 16 للمسابقة...

*الاتحاد يقلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية

خسر الاتحاد، حامل اللقب، 3-1 أمام ضمك في آخر مبارياته قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يظهر هجوم الاتحاد بالشكل المطلوب في غياب كريم بنزيمة ورومارينيو للإصابة، كما تلقى ضربة قوية بإصابة مدافعه لويس فيليبي وغيابه عن كأس العالم للأندية مما يزيد من متاعب بطل السعودية في ظل النقص الدفاعي في صفوفه.

واستمرت نتائج المدرب مارسيلو جاياردو المتقلبة مع الفريق بخسارته الأولى في الدوري بعدما استهل مسيرته بالتعادل مع الاتفاق قبل الفوز على الخليج.

*ركلة جزاء هدية للحزم

تمكن حارس الفتح جاكوب ريني من التصدي لفرصة للحزم ذهب زميله فهد الحربي لتحيته لكنه لمس الكرة بيده بالخطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء للحزم بعد 11 دقيقة من بداية المباراة.

وسجل أنتونيو خوسيه (بيتزي) الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2-صفر للحزم، متذيل الترتيب، الذي حقق فوزه الثاني في الدوري والأول منذ ست مباريات.

* ثلاث بطاقات حمراء

لم تشهد مباراة الشباب والاتفاق أي أهداف للفريقين لكن اللون الأحمر سيطر عليها بعدما أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء في غضون 20 دقيقة تقريبا.

وكان إيفر بانيجا قائد الشباب أول المطرودين بعد 66 دقيقة من البداية لتدخله العنيف على حمدان الشمراني لاعب الاتفاق.

وقبل خمس دقائق من النهاية أشهر الحكم بطاقتين حمراويين لجوستافو كويار لاعب الشباب وديماري جراي لاعب الاتفاق بعدما تدخل الأول بعنف على الثاني ليرد عليه بدفعة قوية أسقطته أرضا.

*الأهلي يفشل في تحقيق فوزه رقم 200

تعادل الأهلي دون أهداف مع ضيفه الرائد المتعثر ليفشل في تحقيق انتصاره رقم 200 في الدوري السعودي للمحترفين

وتأجل انضمام الأهلي إلى قائمة مميزة تضم الهلال والنصر والاتحاد.

وشهدت مباراة الوحدة والأخدود واقعة نادرة، حيث حرس المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا مرمى فريقه الأخدود في اللحظات الأخيرة خلال الهزيمة 2-صفر من الوحدة.

وتلقى الحارس باولو فيتور بطاقة حمراء أثناء محاولة اللحاق بالكرة قبل أوديون إيجالو مهاجم الوحدة ليتعين على تاوامبا اللعب كحارس مرمى بعد نفاد تبديلات فريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز