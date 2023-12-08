وزير الرياضة السعودي: مرحبا بالجميع في مونديال 2034

المصدر: د ب أ

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قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن بلاده ترحب بالجميع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2034.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه أصبح من المؤكد أن تستضيف السعودية بطولة كأس العالم بعدما أصبحت المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة.

وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :"مرحبا بالجميع في المملكة العربية السعودية".

وتابع:"كأي دولة أخرى، لدينا قواعدنا وأنظمة، ينبغي على الجميع الالتزام بها واحترامها... عندما نأتي إلى المملكة المتحدة، فإننا نحترم القواعد واللوائح، سواء كنا نؤمن بها أم لا، ومن خلال الأحداث الـ 85 التي مررنا بها حتى الآن، لم نواجه أي مشكلات".

وكانت بطولة كأس العالم 2022 بقطر أقيمت في الشتاء بسبب الأجواء الحارة صيفا بالمنطقة، وهو ما أدى إلى تعطيل العديد من الدوريات الأوروبية، ولكن الفيصل قال إنه ليس من الضروري أن يتم تكرار نفس الأمر في السعودية.

وأضاف: " لماذا لا نرى ما هي إمكانيات إقامة البطولة في الصيف؟"

وأردف :" سواء كان في الصيف أو في الشتاء، فإن هذا الأمر لا يهمنا، ما دمنا نثق في قدرتنا على توفير الأجواء المناسبة لاستضافة مثل هذا الحدث".

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