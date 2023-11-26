دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في مرمى ميدياما الغاني

المصدر: د ب أ

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استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ميدياما الغاني 3 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 66 ليسجل له محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 87 سجل صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي.

وتضم المجموعة الرابعة كذلك، فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث انتهت مباراتهما أمس الجمعة بفوز الفريق الجزائري 3 / صفر.

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