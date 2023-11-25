رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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فاز النصر على ضيفه الأخدود 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق الطائي فوزا مثيرا بنتيجة 4 /3 على ضيفه الرائد.

وتقدم الرائد في الدقيقة 12 عن طريق جوليو تفاريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله يحيى سنبل الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل برنارد مينساه هدف تقليص الفارق للطائي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل كريم البركاوي الهدف الثالث للرائد، لكن الطائي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الفهد.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل مينساه الهدف الثاني له والثالث للطائي، فيما سجل فيرجيل ميسيدجان الهدف الرابع للطائي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند تسع نقاط في المركز السابع.

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