علي مبخوت يعادل رقم الأسطورة بوشكاش في فوز الإمارات على البحرين بتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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عادل علي مبخوت عدد الأهداف الدولية لأسطورة المجر فرينتس بوشكاش بتسجيله الهدف الثاني في انتصار الإمارات على مضيفتها البحرين 2-صفر في المباراة التي أقيمت الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الثاني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

ومنح الانتصار الإمارات العلامة الكاملة في مجموعتها بتحقيقها لانتصارين متتاليين لترفع رصيدها إلى ست نقاط بعد ان سجلت ستة أهداف دون ان تمنى شباكها بأي هدف ومتقدمة بثلاث نقاط على البحرين واليمن. وتتذيل نيبال جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام اليمن 2-صفر في وقت سابق .

ورفع مبخوت عدد أهداف الدولية إلى 84 هدفا، وهو نفس رصيد أسطورة المجر، بعد أن سجل هدفين في انتصار بلاده على نيبال الأسبوع الماضي.

ومبخوت واحد من ثلاثة شاركوا ضمن تشكيلة الإمارات في كأس الخليج (خليجي 21) التي جرت في البحرين عام 2013 وذلك إلى جانب علي خصيف والحارس عيسى.

وهذا هو الهدف رقم 84 لمبخوت في 114 مباراة دولية خاضها وكانت أولها أمام البحرين وديا في دبي عام 2012 حيث سجل أربعة أهداف وقتها.

كما شهدت المباراة أرقاما قياسية أخرى حيث سجلت الإمارات الهدف رقم 200 خلال مشاركاتها بتصفيات كأس العالم منذ تصفيات نهائيات المكسيك عام 1986.

كما شهدت الهدف رقم 100 الذي يسكن شباك البحرين على مدار مشاركتها في تصفيات كأس العالم.

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