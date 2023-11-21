منتخب اليمن يفوز على نيبال في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

المصدر: رويترز

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فاز منتخب اليمن على مضيفه نيبال 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثامنة بالدور الثاني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

سجل عمر الداحي هدف التقدم لليمن في الدقيقة 72 من عمر اللقاء وأضاف محمد عبد الله الداحي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على استاد داشراث رانجاسالا في كاتمندو بنيبال.

ورفع اليمن رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث بالمجموعة متقدما على نيبال متذيلة الترتيب بدون رصيد من النقاط من نفس العدد من المباريات.

وتتصدر الإمارات المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها على نيبال 4-صفر في المباراة الأولى بالدور الثاني. وتتساوى البحرين مع الإمارات برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها هي الأخرى على اليمن 2-صفر ضمن الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

وستستضيف البحرين منافستها الإمارات في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الثانية وذلك على الاستاد الوطني بالبحرين.

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