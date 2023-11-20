قرار من وزارة الرياضة السعودية حول تعديل مسمى 3 ملاعب

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الأحد، تعديل مسمى 3 ملاعب لمدن رياضية.

ويأتي هذا القرار ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية (السعودية 2030).

وكشفت الوزارة في بيان نشر على حساب الوزارة بمنصة (إكس) أن قائمة الملاعب التي تضمنها التعديل، شملت كلا من ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالرياض، إضافة لملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وطبقا للبيان ، فإن المسمى الجديد للملاعب الثلاثة سيكون: مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية في الرياض، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك أسوةً بالعديد من المدن الرياضية بالمملكة، ومنها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء وفق خطة متكاملة، تعمل عليها وزارة الرياضة -حاليا- لتطوير مختلف المنشآت الرياضية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية، الملعب الرئيس والرديف، ومبنى معسكر الفرق الرياضية وفندقا، وصالة رياضية مغلقة، فضلًا عن مبنى إداري متكامل.

أما مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فتشمل الملعب الرئيس والرديف، وصالة رياضية مغلقة، فضلا عن ملعب تنس أرضي، ومسبح أولمبي، ومبنى إداري متكامل، إضافة إلى مبنى لبيت الشباب.

في المقابل، تشهد مدينة الملك فهد الرياضية إنشاء مرافق رياضية إضافية، تغطي الألعاب المختلفة، لتصبح مدينة رياضية متكاملة.

ويتناغم هذا القرار وفقا للبيان مع الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة الرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في مختلف مدن ومناطق المملكة، وصولا للأهداف المعلنة في ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027، وبما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية (السعودية 2030).



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