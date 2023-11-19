نادي الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع المدرب الأرجنتيني جاياردو

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو".

واستبق الاتحاد الإعلان عن التعاقد مع جاياردو بعبارة "لدينا أخبار مهمة" باللغتين العربية والإسبانية.

وانفصل جاياردو (47 عاما) عن ريفر بليت الأرجنتيني في ديسمبرل الماضي بعدما قاد الفريق الأرجنتيني منذ عام 2014 وحقق خلال هذه الفترة عدة ألقاب أبرزها التتويج بلقبي كأس ليبرتادوريس مرتين في موسمي 2014-2015 و2017-2018.

ورحل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو عن تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي لتراجع النتائج.

وقاد المدرب المساعد حسن خليفة الفريق خلال الفوز الكبير 4-2 على أبها في الدوري بعد رحيل سانتو.



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